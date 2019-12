Sittenkin valkea joulu? Meteorologi paljastaa, missä musta maa voi aamulla saada valkoisen peitteen

Sateinen ja lauha sää on sulattanut paikoittain lumia viime päivien aikana. Lumen määrässä onkin huomattavia eroja. Siinä, missä Etelä-Suomessa joulu on ollut musta, pohjoisessa osan aatosta on voinut viettää komeiden nietosten päällä pulkkamäessä tai hiihtoladuilla.