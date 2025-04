Markus Mäntykannas: Takatalvi valtaa Suomen

Kevät saapuu keikkuen. Tämä viikko on siitä hyvin konkreettinen osoitus.

Pohjoisvirtaus tuo loppuviikosta mukanaan yöpakkasia ja sakeitakin lumikuuroja Etelä-Suomea myöten.

Keskiviikkona koko maassa lämpötilat pysyttelevät edelleen viileinä. Pohjois-Suomessa satelee lunta ja räntää.

– Ensi yönä pakastuu etelärannikkoa myöten. Jos täällä on jotakin kosteutta tienpinnoilla, niin ensi yönä se muuten jäätyy, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas MTV Uutiset Liven säälähetyksessä.

Torstai on "kirkkaamman oloinen päivä", mutta perjantaina moni saattaa herätä lumiseen yllätykseen.

– Perjantaiyö on jännä. Ennusteen mukaan maan länsi- ja eteläosaan kehittyy lumikuuroja yön aikana. Kun lämpötila on nollassa tai jopa pakkasella, niin tuohan sitten jää maahan.

Hämmentävä ilmiö perjantaina?

Perjantaiaamuna lumipeitettä voi ennusteen mukaan olla erityisesti Turun ja Vaasan välisellä alueella sekä Pirkanmaalla.

Iltapäivällä voi olla luvassa hämmentävä ilmiö.

– Tämä voi olla monen mielestä hämmentävää, että mittarilukema näyttää 7–8 astetta ja taivaalta tulee lunta.

– Se on tuttu juttu näin keväisin, kun on kuiva ilma niin olomuoto pysyy lumisena, vaikka on lämpöasteita.

Takatalvi

Myös lauantaina voi monin paikoin sadella kaikenlaista rakeista räntään. Mäntykannas muistuttaa, että kesärenkailla kannattaa olla tarkkana erityisesti aamuisin.

Toisaalta se sulanee nopeasti poiskin.

– Se on onni onnettomuudessa, että kun aurinko nousee, tähän aikaan vuodesta se lämmittää jo samalla teholla kuin elokuussa.

Voiko loppuviikkoa kuvailla siis rehdiksi takatalveksi?

– Kyllä se paikoitellen siltä näyttää. Minun mielestäni jos aamulla herää valkeaan maisemaan, niin mikäs sen kuvaavampi termi.

Katso koko loppuviikon ennuste artikkelin videolta!