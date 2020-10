Maa valkoisena! Terminen talvi on jo alkamassa pohjoisessa – eteläänkin saadaan lunta keskiviikkona, mutta ilo ei kestä kauaa

Eniten lunta on satanut maan pohjoisosaan. Esimerkiksi Kemijärvellä on mitattu 25 senttimetrin hanget, kertoo MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi. Lunta on saatu myös muualle Suomeen, esimerkiksi Joensuun seudulle on tupruttanut 15 senttimetrin verran lunta.