Hyviä uutisia rälläköidylle Lauri Viidan muistomerkille

Betonimyllystä runon siivet, Lauri Viidan muistomerkistä on irrotettu ja anastettu kaksi palaa.

Lauri Viita -museon johtaja Arto Jalonen kertoi aiemmin MTV Uutisille, että muistomerkistä on rälläköity suuria paloja irti.

– Aika isot palat niistä on otettu, Jalonen kertoo.

Alustavissa keskusteluissa museon kokoelmayksikön kanssa taiteilija Pertti Mäkinen on todennut, että teos on mahdollista korjata. Pienemmästä osasta voidaan hitsata uusi malli ja valaa se kokonaisena uudelleen.

Suunnitelmien tarkentuessa saadaan myös kustannusarvio työlle. Tampereen julkisten veistosten huoltaminen ja korjaaminen tehdään taidemuseon toimintaan osoitetuilla rahoilla. Julkisten teosten hankintaan museolle on erikseen ohjattu määräraha, mutta sitä ei tiedotteen mukaan voi käyttää teosten ylläpitoon.

Alkuperäiset suunnitelmat ja piirrokset tallessa

Museon tiedotteessa kerrotaan, että museon toimintarahat eivät ole pysyneet kaupungin kasvun vauhdissa. Tampereen taidemuseon ja Muumimuseon museonjohtaja Selma Green on kuitenkin vakuuttunut, että kaupunkilaisille tärkeiden teosten korjaamiseen löydetään tarvittavat varat.

– Nämä vahingonteot ovat tuoneet konkreettisesti esiin sen, että julkiset teokset kaupunkitilassa ja omilla asuinalueilla koetaan erittäin tärkeiksi ja rakkaiksi. Onni tässä onnettomuudessa on, että teoksen alkuperäinen taiteilija on apunamme. Pertti Mäkisellä on tallessa alkuperäiset suunnitelmat ja piirrokset. Näin teos säilyy yhden tekijän taiteellisena luomuksena, emmekä menetä teoksen taiteellista arvoa, toteaa Green.