Muhammed-pilapiirroksesta tunnettu Lars Vilks oli salamyhkäisellä vierailulla Suomessa – MTV selvitti, mitä Iissä tapahtui vuonna 2010

Agenttielokuvan tunnelmaa

– Hän ei itse ollut missään vaiheessa huolestunut julkisuudesta tai turvallisuudestaan. Muistan, kun hän sanoi, että jos jossain maailmassa on turvallista, niin se on täällä [Iissä], Vuotovesi muistelee.

Pienen pieni koira

Vapaudenpatsas, "rotisko"

– Hän sanoi minulle, että hänellä on ollut mahdollista käydä tämä taistelu vapauden puolesta. Hän on sellaisessa elämäntilanteessa, että hän voi sen tehdä. Hän kokee, että keskustelu on aloitettava ja vapauden eteen täytyy töitä tehdä ja kuka sen tekee, ellei hän sitä aloita, kun hänellä on siihen mahdollisuus.