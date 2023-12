Naisen hätäabortti estettiin oikeusministerin vaatimuksesta – sikiö oli jo eloton

Oikeus antoi päätöksensä sen jälkeen, kun Texasin oikeusministeri, republikaaneja edustava Ken Paxton vaati oikeutta estämään naisen abortin.



Nainen ja lääkärit perustelivat aborttia sillä, että sikiölle diagnosoitu kuolemaan johtava geneettinen sairaus voisi johtaa naisen hedelmällisyyden menetykseen, jos sikiötä ei abortoitaisi. Naisella on menossa 20. raskausviikko.



Texasin tapauksen uskotaan olevan ensimmäinen, jossa naiselta on kielletty hätäabortin tekeminen sen jälkeen, kun aborttioikeutta supistettiin laajalti.



Yhdysvalloissa aborttioikeus kumottiin liittovaltiotasolla vuonna 2022. Sen jälkeen useassa osavaltiossa on hyväksytty lakeja, jotka kieltävät abortin käytännössä täysin.