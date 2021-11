Sisäministeriö ei ole saanut viitteitä siitä, että Suomi olisi Valko-Venäjän kautta tulevien turvapaikanhakijoiden erityisessä suosiossa

Sisäministeriön tiedossa on ollut se, että Suomi on ollut esimerkiksi aiemmin Liettuaan ja Latviaan saapuneiden siirtolaisten toiveissa, mutta ei kovin monen.

– Syyskuun aikana Liettuasta ja Latviasta toisiin EU-maihin lähteneiden siirtolaisten pääkohde on ollut Saksa. Saksaan on suunnannut Valko-Venäjän kautta noin 8 400 ihmistä ja Suomeen on tullut muutamia kymmeniä. Näiden lukujen mukaan Suomen väitetty suosikki-asema ei ole realisoitunut, sisäministeriön erityisasiantuntija Mari Helenius kertoo MTV Uutisille.