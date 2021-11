Saksalaislehti: Suomi on yksi Valko-Venäjältä tulevien siirtolaisten pääkohteista

Die Weltin mukaan suurin osa pidätetyistä salakuljettajista on Saksassa asuvia irakilaisia, iranilaisia, syyrialaisia ja turkkilaisia. Joukossa on myös valkovenäläisiä, joilla oli Puolan Schengen-viisumi.

Rajalla olevien joukossa on muun muassa irakilaisia, afganistanilaisia ja syyrialaisia. Lentokuljetuksissa Valko-Venäjälle on käytetty maan omaa Belavia -yhtiötä sekä turkkilaista Turkish Airlinesia.

Tilanne Puolan ja Valko-Venäjän rajalla on kiristynyt äärimmilleen viime aikoina. Tuhansia ihmisiä on kerääntynyt rajalle, ja Valko-Venäjää syytetään siirtolaisten kuljettamisesta ja ohjaamisesta EU-alueelle. Puola on lähettänyt rajalle lisää sotilaita ja sulkenut rajan.