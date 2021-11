Suomeen saapunut Valko-Venäjän kautta 30 ihmistä – Rajavartiolaitos: "Tilanne on vakaa"

Tilanne on Rajavartiolaitoksen mukaan vakaa, mutta sitä seurataan ja tietoa vaihdetaan. Tulijoiden pääkohteet ovat laitoksen mukaan Keski-Euroopassa.

Tuhansia siirtolaisia on kertynyt Puolan ja Valko-Venäjän rajalle. Tuore video näyttää, minkälainen tilanne alueella on tällä hetkellä.

Die Welt: Suomi toinen pääkohteista

Saksalaislehti Die Welt kertoo, että Saksa ja Suomi ovat Puolan rajalla olevien ihmisten pääkohteita. Lehden mukaan Euroopan komissio on arvioinut näin luottamuksellisessa asiakirjassaan.

STT kysyi vahvistusta asialle EU-komission päivittäisessä tiedotustilaisuudessa. Tiedottaja Adalbert Jahnz vastasi, ettei pysty kommentoimaan mitään operationaalisia arvioita tilanteesta. Hän ei myöskään halunnut spekuloida, millaisia pyrkimyksiä EU-alueelle Valko-Venäjän kautta yrittävillä ihmisillä on.

Komission mukaan Valko-Venäjä on houkutellut ihmisiä rajalle valheellisin perustein.

Tilanne ollut hankala jo pitkään

Tilanne Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla on ollut viime päivinä hankala, kun suuria joukkoja ihmisiä on yrittänyt ylittää rajan EU:n puolelle.

Tuhansia ihmisiä, heidän joukossaan naisia ja lapsia, on jumissa rajalla jäätävissä olosuhteissa.

Valko-Venäjä on jatkanut vastaavaa ihmisten usuttamista rajalle jo kuukausia, mutta viime päivinä toiminta on kiihtynyt. EU:n mukaan kyse on Valko-Venäjän hybridihyökkäyksestä, jolla maa yrittää painostaa unionia.