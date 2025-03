Sisäministeri Rantanen: "Itärajan avaamiselle ei ole perusteita"

Hallitus esittää puolentoista vuoden jatkoa laille, jonka tarkoituksena on torjua turvapaikanhakijoiden tuomista itärajalle.

Hallitus esittää rajaturvallisuuslain eli niin kutsutun käännytyslain voimassaolon jatkamista ensi vuoden loppuun asti. Valtioneuvosto päätti esityksen antamisesta istunnossaan torstaina.

Lailla hallitus haluaa torjua välineellistettyä maahantuloa eli sitä, että Venäjä toisi turvapaikanhakijoita itärajalle painostaakseen Suomea.

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan välineellistetyn maahantulon uhka jatkuu edelleen korkeana ja vaikeasti ennakoitavana.

– Rajatilanne on tällä hetkellä vakaa. Se on jännitteinen ja voi muuttua hyvin nopeallakin aikataululla. Siinä mielessä lain jatkotarve keskeytyksettä on eittämättä tarpeen, Rantanen sanoi toimittajille eduskunnassa.

Lausuntokierroksella oikeuskansleri vaati hallitukselta tarkempia perusteluja, miksi voimassaolon jatkaminen on välttämätöntä ja juuri puolellatoista vuodella.

– Ilman muuta oikeuskanslerin palaute aina huomioidaan, kun lakia tehdään ja perusteluja on täydennetty, Rantanen sanoi.

Raja pysyy suljettuna

Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat suljettuja. Huhtikuussa 2024 tehty viimeisin sulkupäätös on voimassa toistaiseksi.

– Tällä hetkellä itärajan avaamiselle ei ole perusteita. Selvää on, että kaikki meistä toivoisivat tilanteen olevan toisenlainen, Rantanen sanoi.

Sisäministeriön tiedotteen mukaan lailla ja näillä päätöksillä on saavutettu tavoiteltu vaikutus. Sen mukaan välineellistetty maahantulo eli turvapaikanhakijoiden tuominen itärajalle on toistaiseksi keskeytynyt.

Viime kesänä voimaan tulleeseen käännytyslakiin ei ehdoteta sisältömuutoksia, vaan kyse on vain lain voimassaolon jatkamisesta.

Laki mahdollistaa sen, että rajalla toimiva viranomainen saisi käännyttää turvapaikanhakijan jo rajalla tai sen läheisyydessä.