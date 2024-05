Käännytyslaki voi tulla voimaan jo tänä kesänä – näin uskoo sisäministeri Rantanen Ylellä

Hallituksen ajama niin sanottu käännytyslaki voi tulla voimaan jo tänä kesänä, uskoo sisäministeri Mari Rantanen (ps.). Hän kommentoi asiaa Ylen Ykkösaamun haastattelussa lauantaina.



Hallitus antoi tiistaina eduskunnalle esityksen käännytyslaista, jolla pyritään torjumaan välineellistettyä maahantuloa Suomen itärajalla.

Rantanen totesi, että eduskunta käyttää lakiesityksen käsittelyyn sen ajan, jonka se tarvitsee.



– Toki me toivomme ripeää käsittelyä. Mutta kuten kuulimme tällä viikolla lähetekeskustelussa, niin sieltä kuuluikin, että laki käsitellään hyvin perusteellisesti, mutta ilman aiheetonta viivytystä. Toivoisin, että mahdollisimman pian meillä olisi valmista, Rantanen sanoi Ylellä.



Käännytyslailla halutaan tarvittaessa estää maahanpääsy Suomeen ilman oikeutta turvapaikanhakuun, elleivät maahan pyrkivät henkilöt ole esimerkiksi erityisen haavoittuvassa asemassa tai vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen tai kidutuksen kohteeksi palautuksen jälkeen.



Lainvalmistelu on ollut poikkeuksellisen hankalaa, sillä esitys on tietyiltä osin niin Suomen perustuslain kuin kansainvälisten sopimustenkin vastainen.



Kyseessä on poikkeuslaki, joten esityksellä pitää olla eduskunnassa viiden kuudesosan tuki. Se tarvitsee siis tukea myös oppositiosta.

"Ei kyse maahanmuuttopolitiikasta"

Rantanen painotti, että käännytyslaissa ei ole kyse maahanmuutto- tai turvapaikkapolitiikasta vaan turvallisuuspolitiikasta. Hänen mielestään esitetty laki on välineellistettyyn maahantuloon liittyvien riskien takia välttämätön.



– Emme me tätä (lakiesitystä) ole kevein mielin tehneet ja antaneet eduskunnalle. Se perustuu välttämättömään tarpeeseen, että meidän rajaviranomaisillamme on riittävät toimivaltuudet.



Hallituspuolue RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on sanonut, että perustuslakivaliokunnan kannanotolla tulee olemaan ratkaiseva merkitys, kun puolue muodostaa lopullisen kantansa lakiesitykseen.



Oppositiopuolueista vasemmistoliitto on jo kertonut vastustavansa esitystä. SDP:ssä, keskustassa ja vihreissä odotetaan perustuslakivaliokunnan kantaa.

Laista apua itärajan avaamiseen?