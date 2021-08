Hallituslähde arvioi MTV Uutisille aikataulua kaikkien rajoitusten poistamiselle: Suomi tulossa kuukauden Tanskaa jäljessä

Hallituksen tavoitteena on tautitilanteesta riippuen 80–90 prosentin rokotuskattavuus yli 12-vuotiaissa, joskin osa hallituksessa pitää täyttä 90 prosenttia mahdottomana saavuttaa.

Hallituksen sote-ministeriryhmä on tänään käsitellyt tartuntatautilain muutostarpeita ja koronapassia. Kiireellisenä on pidetty nimenomaan pykälää 58 d, jossa säädetään yleisötilaisuuksien turvaväleistä ja lohkomisesta. Jos asia etenee ripeästi, pykälämuutos voitaisiin hyväksyä valtioneuvoston yleisistunnossa ylihuomenna torstaina.

Uudenmaan tilanne on Etelä-Suomen avin tuoreen tiedotteen perusteella ratkeamassa käytännössä nopeasti, sillä se valmistautuu poistamaan kahden metrin turvaväli- ja lohkomisvaatimukset jo ensi viikon alussa. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi viikonloppuna MTV Uutisille, että pykälää on joka tapauksessa muutettava, sillä sitä sovelletaan tavalla, jota hallitus ei ole tarkoittanut.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) tviittasi perjantaina, että nimenomaan koronapassi mahdollistaa turvaväleistä luopumisen. Moni muu ministeri on sen sijaan ollut eri linjoilla. Koronapassi on perusoikeuksien kannalta vaikeampi asia eduskuntakäsittelyssä kuin pelkkä turvaväleistä luopuminen, ja halua käsitellä se erikseen on perusteltu kiireellisellä muutostarpeella. Perustuslain kannalta helppo tapa olisi mahdollistaa laissa yksityisille yrityksille vapaaehtoisen koronapassin käyttöönotto.