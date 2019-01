Sisäministeri Mykkänen maata järkyttäneistä uusista rikosepäilyistä: Lapsille kerrottava, ettei vanhempien miesten tai poikien houkutteluihin lähdetä mukaan

MTV Uutisten toimittaja Anu Korhonen on seurannut päivän aikana Oulussa järjestettyä tapaamista.

Hänen mukaansa hätäkokouksen jälkeen pinnalla on huoli ja järkytys siitä, miten epäiltyjä seksuaalirikoksia ei ole pystytty estämään tai tuleeko niitä lisää.

"Vanhempien kerrottava lapselle, ettei houkutteluihin saa lähteä"

– Kaikista tärkein asia on se, että jokaisessa kodissa käydään läpi, että alaikäinen lapsi ei lähde mukaan vanhempien aikuisten miesten tai poikien houkutteluihin ja katsotaan toistemme perään.

Mykkäsen mukaan hallitus on valmis antamaan Oululle tukea kriisiapuun lähiviikkoina.

Miksi tapahtunut niin paljon Oulussa?

Yksi hätäkokouksen aihe oli selvittää, miksi seksuaalirikoksia on tapahtunut paljon juuri Oulussa.

– Oulussa on erittäin paljon nuoria alaikäisiä, ja toisaalta käytiin läpi sitä, että asioiden paljastuminen on yhteisön vahvuudesta kertova asia. Oulussa on pystytty paljastamaan poliisin kuin yhteisön toimesta näitä paljon.