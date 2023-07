Sisäministeri Mari Rantanen: Ääriliikkeitä pidettävä silmällä

Hallitusohjelmassa sanotaan muun muassa, että poliisien määrää on tarkoitus kasvattaa 8 000:een nykyisestä 7 500:sta. Se ei ole helppoa, sillä jo nykyisellään poliisikoulun on vaikeaa saada riittävästi hakijoita.

Ääriliikkeitä pidettävä silmällä

– No ainahan se on varmaan olemassa. Viittaan siihen, mitä supo on julkisuuteen kertonut. Meillä on niin radikaali-islamismia kuin äärioikeistoa. Se on sellainen silmällä pidettävä asia.