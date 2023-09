Hallitus lisäämässä poliisin oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja

Vuoren mukaan harmaan alueen määrä on nykyisin suuri. Poliisin oma-aloitteista tietojen luovuttamista koskeva sääntely on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi.

– Poliisi tietää, kenellä on ampuma-aseita. Joku muu viranomainen tietää, että jollakin henkilöllä on mielenterveysongelmia, mutta pitääkö näiden tietojen kohdata? Missä kohtaa yhteiskunta vetää sen rajan, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei?