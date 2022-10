Sir Sihinä luikersi jälleen etsijöiden otteesta – Tukholman eläintarhasta karannut käärme on vältellyt kiinnijäämistä jo liki viikon

Saarto epäonnistui

– Hän on edelleen pakosalla, mutta tiedämme tarkalleen, missä sisäseinässä hän on. Käärme on liikkunut muutaman metrin ylös- tai alaspäin.

Kameroita, jauhoja, porattuja reikiä ja tikkaita

Samaan aikaan Sir Sihinän elintiloihin on sijoitettu jauhoja, joiden avulla käärmeen liikkeitä voidaan seuarata. Terraarioon on myös sijoitettu rottia ja ansoja. Kattoon on porattu reikiä, ja terraarion keskelle on avattu tikkaat. Kaikki toimenpiteet lisäävät mahdollisuuksia saada Sir Sihinä viimein nalkkiin.