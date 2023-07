Korkeasaaren puolitoistametrinen Pedro-käärme on yhä kateissa – toivoa ei ole vielä menetetty

Korkeasaaren eläintarhassa brasiliansateenkaariboa Pedro on ollut kateissa terraariostaan jo toista viikkoa. Henkilökunta on etsinyt käärmettä tuloksetta kaikin keinoin. Esimerkiksi viime yönä käärmeen kotia, matelijatalo Amazoniaa on kuvattu riistakameroilla. Kamerat ottavat näkemästään kuvan, kun ne havaitsevat liikettä. Tämäkään ei ole tuottanut tulosta.



– Ei ole ikävä kyllä löytynyt, vahvistaa Nina Trontti, saaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja STT:lle torstaina.



Tässä välissä myös Amazonia-talon ilmastointikanavat on tutkittu. Kyseessä on suuren kasvihuoneen kokoinen lämmin tila, jossa on matelijoita.



Seuraavaksi riistakameroita siirretään eri paikkoihin.



Viikko sitten terraarioon ja eläintenhoitajien hoitokäytäville ripoteltiin jauhoa, jotta käärmeestä jäisi jälkiä sen liikkuessa lattialla. Jälkiä ei kuitenkaan ilmestynyt.



Jossain vaiheessa sateenkaariboan epäiltiin karanneen viemärin kautta. Viemäriverkosto on jo kuvattu kaksi kertaa.



Trontin mukaan henkilökunta tekee kaikkensa, jotta käärme löydetään.



– Tälläiset eläimen häviämistilanteet ovat tosi kurjia, koska on meidän vastuullamme, että eläimet ovat turvassa, hän sanoo.



Trontti uskoo, että käärme on edelleen matelijatalossa jossain, missä on paljon putkistoa ja mahdollisia piilopaikkoja.



– Toivoa ei ole menetetty.



Brasiliansateenkaariboa Pedro on 12-vuotias koiras. Käärme on pituudeltaan noin 1,5 metriä, ja se on noin ranteen paksuinen. Sateenkaariboa on yöaktiivinen ja se välttelee ihmistä. Se ei ole myrkyllinen.