Sinkkuelämää-tähti Kristin Davis julkaisi luonnonkauniin otoksen – seuraajat ylistävät: "Miten upea"

Sinkkuelämää, sekä And Just Like That -sarjoista tuttu näyttelijä Kristin Davis julkaisi Instagramissa luonnonkauniin otoksen.

Kuvassa tähti on Afrikassa auringonvalossa. Otos on otettu aiemmin tänä vuonna Davisin lomamatkalta.

– Matkaväsymys, mutta Kenian tukka on sen arvoinen, Davis kirjoittaa kuvan yhteydessä.

Henkilöt kommentoivat julkaisua.

– Olet niin kaunis, henkilö kirjoittaa.

– Miten upea, toinen ylistää.

– Tyrmäävä, Instagramissa hehkutetaan.

Näyttelijää on pilkattu aiemmin hänen ulkonäkönsä vuoksi. Hän on ollut avoin täyteaineiden käytöstään, mutta sosiaalisessa mediassa hänelle on naureskeltu loputtomasti.

Davis on kertonut kokeilleensa aluksi botoxia, mutta siirtyneensä sitten täyteaineisiin.

– Olen kokeillut sekä hyviä että huonoja täyteaineita. Minun on täytynyt saada ne liotettua ja minua on pilkattu säälimättömästi. Olen itkenyt sen takia. Se on todella stressaavaa, Davis kertoi The Telegraph -lehdelle aiemmin.

Tähdestä on vaikeaa kohdata nuorempi itsensä koko ajan ja yrittää muistaa, ettei tarvitse enää näyttää siltä.

Davis on näytellyt Charlotte Yorkia niin Sinkkuelämää -sarjassa kuin tämän sisarsarjassa And just like that…

Viime vuonna Davis kertoi, että julkisuudessa ikääntyminen on ollut erittäin stressaavaa.

– Jos eläisin tavallista elämää, tuntisin oloni hyväksi. Tuntuisi mahtavalta! Olen terve, olen vahva, minulla on tämä pieni 3-vuotias poika ja kannan häntä ympäriinsä ja kaikki on hyvin. Mutta ei, olen televisiossa, jossa kaikki fyysisen olemukseni analysoidaan, Davis kertoi tuolloin.