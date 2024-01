Lisa Rinna julkaisi itsestään alastonkuvan, joka ei jätä paljon arvailujen varaan – seuraajat ihmeissään

Näyttelijä ja Beverly Hillsin täydelliset naiset -realitysarjasta tuttu Lisa Rinna , 60, räväyttää tuoreessa Instagram-kuvassaan ilman rihmankiertämää. Kuva on julkaistu 2. tammikuuta uuden vuoden kunniaksi.

Kuva on herättänyt seuraajissa hämmennystä.

Moni on kuitenkin myös kannustanut Rinnaa.

– On hirvittävän surullista, miten monet naiset hakkaavat sanallisesti yhtä meistä, joka viihtyy omissa nahoissaan! Tätä me haluamme! Haluan, että jokainen nainen tuntee itsensä hyväksi! Anna mennä, Rinna! Niin ylpeä sinusta, eräs kannusti.

Rinna on naimisissa näyttelijä Harry Hamlinin kanssa. He menivät naimisiin vuonna 1997 ja heillä on kaksi aikuista tytärtä: Delilah, 25, ja Amelia, 22.