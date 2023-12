Sienna Miller, 41, odottaa lasta – toinen raskaus on helpompi kuin edellinen

Näyttelijä ja malli Sienna Miller, 41, odottaa toista lastaan. Tulevan lapsen isä on näyttelijä Oli Green, 26, jonka kanssa Miller on seurustellut vuodesta 2022 lähtien.

Millerin esikoistytär Marlow on jo 11-vuotias. Vanhempi lapsi on tähden aiemmasta suhteesta näyttelijä Tom Sturridgen kanssa. Myös tuleva pienokainen on tyttö.

– Tämä on ollut niin paljon helpompi. Ehkä se johtuu siitä, että olen jo vanhempi, joten on helpompaa.

– Paine lapsista, ja siitä, pitäisikö minulla olla niitä enemmän vai ei, ja kaikki se on todella voimakas ääni pään sisällä. Biologia on todella julma naisia kohtaan tällä vuosikymmenellä. Se on pääpointti, tai ainakin oli sitä minulle. Täytin 40 vuotta ja jäädytin munasolujani. Olen todella keskittynyt tarpeeseeni saada toinen lapsi ja ajattelen, että jos se tapahtuu, niin se tapahtuu. Uhka on näin haihtunut, Miller kertoi tuolloin.