Simo Rantalainen väleistään Jari Sarasvuohon: "Se toimi vain työpaikalla"

Simo Rantalainen tunnetaan parhaiten juontajana ja häneltä on hiljattain ilmestynyt Reuna Publishing Housen julkaisema muistelmakirja "Simo siellä jossain".

Rantalaisen ja Jari Sarasvuon vuosina 1992–1995 juontaman Hyvät, pahat ja rumat -ohjelman tavoite oli Rantalaisen mukaan tehdä vallankumouksellista talk show-ohjelmaa, jossa on myös anarkiaa ja ennakkoluulottomuutta.

Yhteistyö Sarasvuon kanssa "toimi vain töissä"

– Työpaikoissa ja työasioissa meni loistavasti. Meillä oli erinomainen kemia, mutta se toimi vain työpaikalla. Jari on äärimmäisen taitava ja ennakkoluuloton talk shown tekijä ja haastattelija. Ideoita pursuaa jatkuvasti. Tulimme mainiosti juttuun.

Lähetys päihtyneinä

– Enemmän kuitenkin positiivista sillä kulmalla, että kuinka hitossa nuo uskaltavat. Se on yksi niistä lähetyksistä, joista en ole millään tavalla ylpeä, koska olemme itseaiheutetussa huonossa työkunnossa, Rantanen kertoo.

Korvauksiin toista miljoonaa markkaa

– Minulla on määrästä sisäpiirin tietoa. Olen ensimmäisessä kirjassanikin kirjoittanut niistä, että ne olivat hyvän matkaa toista miljoonaa markkaa.

– Nyt täytyy samalla muistaa, ettemme minä ja Jari olleet ainoat masiinaattorit siellä, vaan me toimimme joskus tuottajien käsikassareina, kun he halusivat vähän rankaista jotain. He sanoivat, että kundit hoitakaa homma. Meitähän ei niistä laskutettu, mutta ne oli aiheutettu yksissä tuumin yhteisvastuullisesti, Rantalainen kertoo.