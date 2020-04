Kaupallinen radio täyttää vuosia – näin Aki Linnanahde muistelee pahinta mokaansa lähetyksessä: "Siinä ei ollut kovin voittava olo"

Suomalaisten mediakulutus on kasvanut koronaepidemian aikana. Radiomedia ry:n teettämän kyselyn mukaan 65 prosenttia suomalaisista on lisännyt eri medioiden parissa käytettyä aikaa viime viikkoina. Varsinkin television ja sanomalehtien parissa viihdytäänn nyt, ja myös radion kuuntelu on kasvanut.