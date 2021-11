Näin Heta Hyttinen suhtautuu legendaarisen Jyrki-ohjelman työyhteisössä velloneisiin ongelmiin: "On tärkeää, että niistä puhutaan"

Hyttisen mukaan hänen on vaikea kommentoida asiaa neutraalin luonteensa vuoksi. Hän ei itse ole joutunut kokemaan ikävää työyhteisöä yhtä rajusti kuin jotkut muut. Hänen mielestään on kuitenkin hienoa, että ihmiset ovat kertoneet kirjassa suoraan ikävistä kokemuksistaan.

– On tärkeää, että niistä (kokemuksista) puhutaan. Toki voisin väittää, että osa siitä on puhdasta ääliömäisyyttä, ja sitten taas osa on sitä, kun olet tosi tiiviissä työyhteisössä, ja tunnet ehkä paremmin työkaverisi kuin puolisosi tai sukulaisesi, niin se saattaa lipsahtaa aika roisiksi, Hyttinen sanoo.