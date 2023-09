Mikä on politiikan syntien puoliintumisaika? Nyt kommentoi piispa: "On joku piste, jossa syyllisyys ja häpeä loppuvat"

Vanhojen tekojen ja tekstien kaivaminen on piispa Laajasalon mukaan median tehtävä. Välillä totuus on ikävä, mutta se ei Laajasalon mukaan tarkoita, ettei asioita pitisi tuoda julkisuuteen.

Myös Sarasvuon mielestä on suotavaa, että synnit nostetaan käsiteltäväksi. Tämä on perusteltua sekä Purran että Näkkäläjärven tapauksessa. Hän kuitenkin nostaa kysymykseksi sen, minkä mittaluokan asian jatkokäsittely ansaitsee.

Häpeän sosiaalinen mittatikku

– Ajatuksena oli, että häpeälle asetettiin sosiaalinen mittatikku. Aika hauskaa, että tämä on tapahtunut muutama sata vuotta sitten verrattuna siihen, mikä nykymeno on.

Vapautus katumuksella

– Minusta se on jäänyt vajaaksi, vaikka kyseessä on kaukainen tapahtuma, täysin kelvoton julkinen ajattelu.

– Siinä on jotain sellaista, mikä estää ihmistä sanomasta että hei, tämä oli väärin, kadun sitä, voisinko saada anteeksi. Mutta se on jäänyt jotenkin pinnalliseksi, ja heti perään tulee näitä kummallisuuksia.

"Kaksoisstandardeja on"

Tapausten käsittelyä julkisuudessa ja mediassa on syytelty kaksoisstandardeista, sekä siitä, että vasemmistolaiset saavat asioita helpommin anteeksi kuin oikeistolaiset. Laajasalosta kärsimyksen kilpailuttaminen on hankalaa, tai sen vertailu, kuka on kaikista syntisin.

– Kaksoisstandardeja on, ja niiden väistäminen ja kieltäminen itsessään on kaksoisstandardia. Tämä ei ole reilua eikä yhteismitallista, ja minusta on kummallista että jopa niillä jotka hyötyvät kaksoisstandardeista, ei ole selkärankaa sanoa että kyllä, me olemme sitä parempaa väkeä, Sarasvuo vastaa.