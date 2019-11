Silmälasitkin ovat jääneet matkasta – ruokakaupan kassa tunnisti kadoksissa olevan perheenisä Jannen eilen Helsingin Jätkäsaaressa: "Yleisövihjeiden puute vaikeuttaa etsintää"

Jo keskeytetyt etsinnät aloitettiin uudelleen

Malisesta tehtiin keskiviikkoaamuna näköhavaintoja Tampereella. Keskiviikkona ja eilen torstaina miehestä on tehty vahvistamattomia silminnäkijähavaintoja Helsingissä.

Noin 180 senttimetriä pitkällä ja normaalivartaloisella Malisella on yllään sinertävät farkut ja tummansininen huppari, jonka kauluksessa on oranssia sekä harmaata. Hänellä on mustat nahkaiset talvikengät.