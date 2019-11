Poliisi kaipaakin tietoja junamatkalla kadonneen ja Tampereella nähdyn Jannen liikkeistä – Omaiset: ”Huoli on ihan järkyttävän suuri”

Malisen omaisuutta oli jäänyt junaan ja ne päätyivät Helsingin päähän. Malisesta itsestään on havainnot Tampereen keskustassa tältä aamulta.

– Hän on yöpynyt siellä Tampereella. Sen jälkeen hänestä ei ole havaintoja.

Poliisi ei kommentoi, minkä lisätietojen johdosta Malista on haluttu alkaa etsiä uudelleen.

Omaisten huoli kova

MTV Uutiset on ollut yhteydessä Malisen omaisiin, jotka ovat hyvin huolissaan tämän tilanteesta.

Omaiset ovat kertoneet MTV Uutisille, että Malisella on ollut henkilökohtaisia haasteita elämässään, eikä hänen mielentilastaan ole tietoa.

– Huoli on ihan järkyttävän suuri, omaiset kertovat.

– Se mikä ulkopuolisen silmin näyttää hyvinvoivalta, ei ymmärrä sitä sisällä olevaa myllerrystä. Ja siksi me omaiset toivotaan, että hän löytyisi pian, että voidaan auttaa.

– Toivoisi, että hän näkisi itsessä ne hyvät asiat mitä hänessä on.

"Häntä rakastetaan tosi paljon"

Malinen oli matkalla Kolarista Humppilaan, jonne hänen oli määrä kulkea Tampereella tapahtuvan vaihdon kautta. Noin 180 senttimetriä pitkällä ja normaalivartaloisella Malisella on yllään sinertävät farkut ja tummansininen huppari, jonka kauluksessa on oranssia sekä harmaata. Hänellä on mustat nahkaiset talvikengät.