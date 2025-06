Silja Kosonen vai Krista Tervo? Näin vastaa Tommi Evilä

Tommi Evilä nostaa tiistaina Turussa kilpailtavien Paavo Nurmen kisojen mielenkiintoisimmiksi lajeiksi miesten kiekon ja naisten moukarin. Hurjassa kunnossa olevalle suomalaiskaksikolle Silja Kososelle ja Krista Tervolle Evilällä on eritysohjeet.

Sekä Kosonen ja Tervo ovat olleet aivan hurjassa vireessä. Kosonen on paukutellut koko alkukauen yli 75-metrisiä kaaria. Tervo sen sijaan säväytti viime viikolla Lahden Motonet gp:ssä kiskaisemalla moukarin uusiin Suomen ennätyslukemiin 77,14.

– On hienoa, että moukarikin pääsee stadionolosuhteisiin ja ihmisten eteen. Kun kunto on suomalaisilla kova, toivottavasti hartiat pysyvät alhaalla ja rentous säilyy, Evilä toteaa.

Kosonen kertoi Lahdessa, että oli ollut hieman puolikuntoinen ennen kilpailua. Turussa Suomen ennätyksen hyvälle ystävälleen menettänyt Kosonen yrittää varmasti riistää SE:n takaisin itselleen, mutta Tervolla on tietysti asiaan oma sanansa sanottavana.

– Toki tullaan antamaan parasta, mutta ettei yritetä halkaista kenttää, niin saadaan hyviä tuloksia Tervon ja Kososen välille, Evilä sanoo.

Kumpi on suosikki, Silja Kosonen vai Krista Tervo?

– Minä käännän sen ennemmin niin, että kun on positiivinen kilpailutilanne, jossa toinen tekee hyvän tuloksen, ruokkii se sitä toistakin heittämään pidemmälle.

– En ota mitään ennakkosuosikkiasetelmaa, vaan sanon, että heittäkää niin pitkälle, että toinen heittää vielä pidemmälle, Evilä lähettää terveiset suomalaiskaksikolle.

Kisaa ei tietenkään käydä pelkästään suomalaiskaksikon voimin, vaan mukana on kovia kansainvälisiä nimiä. Tilastojen perusteella suomalaisten edellä on yksi nimi, Kanadan Camryn Rogers, joka kiskaissut tällä kaudella tuloksn 78,14. Hänen lisäkseen suomalaiset saavat haastajia erityisesti kahdesta yhdysvaltalaisesta. Janee' Kassanavoidin tilastotulos on 76,42 ja Annette Echikunwoken 75,47.

– On siellä tietysti maailman huippuja, eli saadaan vähän ennakkomakua, mitä arvokisafinaalit tulevat olemaan, Evilä kommentoi.

Miesten kiekossa "kuin arvokisafinaali"

Miesten kiekonheittokilpailussa on mukana lähes kaikki tämän hetken kovimmat nimet: Daniel Ståhl, Kristjan Ceh, Matt Denny, Roje Stona ja Clemens Prüfer. Vain ME-mies Mykolas Aleknan nimi puuttuu listoilta.

Ståhl ja Ceh kiskoivat jo Tukholman Timanttiliigassa lähes 70-metrisiä, mikä on aina stadionolosuhteissa erinomainen suoritus.

– Olisi makeaa nähdä seiskalla alkava tulos Turussa. Sehän on melkein kuin arvokisafinaali, Evilä mehustelee.

Paavo Nurmen kisojen tilastokärki on Australian Matt Denny Oklahoman tuulisella pellolla heitetyllä hirmuheitolla 74,78. Kristjan Cehillä on köörin toisiksi paras noteeraus 72,36 ja Saksan Clemens Prüferillä tilastotulos 71,01.

Ståhlilla on varmasti sanansa sanottavana, sillä hän pääsee kiskomaan lähes kotiyleisön edessä, ja mies on tehnyt Turussa kovaa jälkeä. Toissa vuonna ruotsalainen pokkasi voiton tuloksella 70,38, ja vuonna 2022 hän kiskaisi vielä pidemmälle lukemiin 70,62. Suomea puhuva Ståhl on viettänyt Turussa paljon aikaa nuorena, sillä hänen isoäitinsä asuu siellä.