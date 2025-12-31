"Omahan oraakkelin" omaisuudeksi arvioidaan vajaat 150 miljardia dollaria.

Sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn toimitusjohtaja Warren Buffett on jäänyt eläkkeelle.

95-vuotias Buffett ilmoitti toukokuussa jäävänsä eläkkeelle tämän vuoden loppuun mennessä. Sijoittajaveteraanin paikalle uudeksi toimitusjohtajaksi nousi pitkään seuraajaehdokkaana nähty Greg Abel.

Buffett kertoi marraskuussa viimeisessä kirjeessään osakkeenomistajille, että hän aikoo nopeuttaa lahjoitusten tekemistä lastensa säätiöihin. Lisäksi hän ilmoitti pitävänsä merkittävän määrän Berkshire Hathawayn osakkeita, kunnes osakkeenomistajien luotto yhtiön uuteen johtoon vakiintuu.

– Luottamuksen saavuttamisen ei pitäisi viedä kauan aikaa. Lapseni ja Berkshiren johto ovat sataprosenttisesti Gregin takana, Buffett muotoili.

Buffett vannoi vetäytyvänsä hiljaiseloon, vaikkakin hän lupasi lähettää myös jatkossa kiitospäivänä vuosittaisen tervehdyksensä yhtiön osakkeenomistajille.

– En enää kirjoita Berkshiren vuosikertomusta tai puhu loputtomasti vuosikokouksessa, Buffett vitsaili.

Tekstiiliyhtiöstä monialayhtiöksi

Buffettia pidetään yhtenä maailman menestyksekkäimmistä sijoittajista. Hänen eläköitymisilmoituksensa jälkeen monet yritysjohtajat ylistivät veteraanisijoittajan perintöä liike-elämässä.