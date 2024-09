Päivi ja Timo ovat kuuden teinin sijaisvanhempia – heistä on Suomessa niin huutava pula, että osa lapsista joutuu laitokseen

Hienoimmat hetket ovat pieniä Päivi ja Timo Pajala ovat toimineet sijaisperheenä vuodesta 2015. Nyt heidän kotiinsa on sijoitettuna kuusi teiniä. Pajalat kertovat päätöksen sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä tuntuneen luontevalta, kun omat lapset olivat kasvamassa aikuisiksi. Taustalla oli myös halu auttaa ja kehittyä vanhempana. – Vaikka olen monta lasta kasvattanut, tajusin, että jotkin asiat olisi voinut tehdä paremminkin, Timo Pajala kertoo. Tilanne sijoitetun lapsen kotona on voinut olla hyvin vaikea. Yhteistyö lapsen biologisten vanhempien kanssa on kuitenkin tärkeää. – Huostaanotto on biologiselle vanhemmalle hyvin jos ei traumaattinen, niin raskas kokemus. Alku on saattanut olla hyvinkin hankalaa joskus. Päivi Pajalan mukaan usein on kuitenkin käynyt niin, että lasten suku sulautuu omaan sukuun. – Saatetaan jo juhliakin yhdessä. Esimerkiksi ylioppilasjuhlia on juhlittu. Hienoimmat hetket ovat Päivi Pajalan mukaan pieniä. – Sellainen pieni onnistunut keskustelu tai hyvä numero koulusta, missä saa kehuja, Päivi Pajala kuvaa. – Ja jalan polkeminen uunin takana, Timo Pajala lisää. – Eli se, että lapsi uskaltaa näyttää tunteensa, Päivi Pajala täydentää.