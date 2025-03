Siirtopommi vireillä: Liverpool-tähti tekemässä sopimuksen Real Madridiin

Liverpoolin tähtipuolustaja Trent Alexander-Arnold on useiden mediatietojen mukaan lähellä sopimusta Real Madridiin.

TalkSPORT uutisoi tiistaina, että Englannin maajoukkuemies ja espanjalaisseura ovat päässeet kesäsiirrosta yhteisymmärrykseen. Liverpoolin kerrotaan olevan tietoinen pelaajan päätöksestä. Myös The Athletic ja italialainen siirtoguru Fabrizio Romano kertovat, että sopimus on tekeillä. Real Madridin tarjoama sopimus on viisivuotinen.

Alexander-Arnold on pelannut koko uransa Liverpoolissa ja viettänyt seurassa peräti kaksi vuosikymmentä. 349 otteluun hän on tehnyt 22 maalia ja antanut 87 maalisyöttöä.

Alexander-Arnoldin sopimus Anfieldilla päättyy kuitenkin kauden jälkeen, eivätkä osapuolet ole päässeet jatkosta sopuun. 26-vuotias on siis siirtymässä Real Madridiin ilmaiseksi.

Liverpoolin kapteeni Virgil van Dijk ja tähtihyökkääjä Mohamed Salah saattavat myös jättää Valioliigan mestaruutta lähestyvän seuran kuluvan kauden jälkeen, sillä heidänkin sopimukset ovat katkolla. Jatkosopimusneuvottelut eivät ole toistaiseksi tuottaneet tulosta.

Alexander-Arnold on ollut pitkään yhdistettynä Real Madridin riveihin. Espanjalaisseuran 33-vuotias veteraanipuolustaja Dani Carvajal kärsi alkukaudella vakavan polvivamman, mikä on lisännyt Realin tarvetta uudelle oikean puolen laitapakille.

Alexander-Arnold ja Real Madridin englantilaistähti Jude Bellingham ovat tunnetusti myös erittäin hyviä ystäviä, minkä uskotaan vaikuttaneen lähestyvään seuravaihtoon. Espanjassa Alexander-Arnoldista on puhuttu jo pitkään Real Madridin seuraavana huippuhankintana.