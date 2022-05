Sihvonen: Toinen Jalosista isolta takamatkalta Leijonien Tshekki-trilleriin – "Häntä sapetti suhteellisen voimakkaasti"

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Suomen, Ruotsin, Tshekin ja Yhdysvaltojen pelattua hieman ristiin omassa lohkossaan pelejä, on Leijonien alkulohkon viimeisessä pelissä Tshekkiä vastaan mukavasti panosta. Riippuen, miten päivän pelit menevät, Suomi voi sijoittua lohkossaan ensimmäiseksi, toiseksi tai kolmanneksi.

Jäin odottamaan vesi kielellä, miten maailman paras pelitapa, Meidän peli, toimii suomalaisena vientituotteena Tshekin nimekkäässä ja MM-turnauksen mittaan vain vahvistuneessa joukkueessa. Onko toiminut? Ei ole, sanalla sanoen, ei ole toiminut ollenkaan. Jos sitä nyt sitten on Kari Jalosen puolelta edes yritetty. Jos on yritetty, surkeasti on mennyt.