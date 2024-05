18-vuotias Leijonat-taituri myöntää: Jukka Jalonen tyrkkäsi vilttiin kesken MM-ottelun

Suomi–Itävalta to 16.5. klo 17.20. Studio käyntiin jo klo 16.30!

Helenius on pelannut MM-turnauksessa nyt kahdessa ottelussa. Hän on hyökännyt Leijonien ykkösessä yhdessä Mikael Granlundin ja Valtteri Puustisen kanssa. Heleniuksella on tilillään yksi syöttöpiste.