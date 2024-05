Jukka Jalosella kinkkinen kysymys käsillään – yksi kriittinen osa-alue ei toimi

– Pojat eivät oikein pysy kiekossa. Ovatko he vähän etäällä toisistaan vai mitä – ei se vaan oikein toimi. He ovat varmaan sen itsekin huomanneet ja kaikki muutkin ovat huomanneet. Pitää miettiä, että pitääkö tuohon tehdä jotain muutoksia. Ei tuo homma toimi niin kuin muilla. Ehkä siinä on syynä se, että siellä pitää tehdä vielä enemmän hommia, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen pyöritteli.