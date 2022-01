Sihvonen: Armoton karsinta paljastaa SM-liigan ylivertaisen valmentajasuorituksen – "Perusteita piisaa"

On selvää, etten määrääni enempää voi antaa joukkueiden sarjataulukon sijoituksen määrätä valintaani ja etenkään kriteereihini. Jo viikon päästä sijoitukset voivat vaihtua aivan toisiksi. Sarja on äärimmäisen tasainen.

Laadukkaan ammattivalmentamisen perusta ja kaikki kaikessa on päävalmentajan pelikirja, joka kuvastelee sitä, mikä on kunkin valmentajan jääkiekkokäsitys ja ajatus siitä, millä pelitavalla valmennettavana olevilla pelaajilla voi pärjätä maksimaalisesti SM-liigan kovassa pelivasteessa.

Parhaille päävalmentajille on tyypillistä, etteivät he joudu kesken kauden määräänsä enempää muuttamaan joukkueensa pelitapaa, saati, että muuttaisivat sitä ehdoin tahdoin.

Tomi Natri /All Over Press

Laadukkaan pelin valmentamisen merkki on se, että päävalmentaja kultivoi ja edistää tasapainoisesti sekä hyökkäyspelaamista että puolustuspelaamista. Jussi Ahokkaan TPS on kyllä puolustanut erinomaisesti, mutta hyökännyt hyvin keskinkertaisesti läpi sesongin. Hellurei, Ahokas!

Tulosta tulisi tehdä tasaisesti, ei auta, vaikka pelaisi kuinka taiteen sääntöjen mukaan. Vaikka KooKoo on jatkanut sinänsä pelaamisensa sisältöjen puolesta ihan tip top, tulos on alkanut jäädä piippuun. Tämä tietää Olli Salon putoamista kilvasta, jossa valitsen toistaiseksi kauden parhaan päävalmentajan.

HPK pelaa tällä hetkellä kaikkein toisteisinta jääkiekko SM-liigassa. Se on sivumennen sanoen lähimpänä sitä lätkää, mitä Leijonat pelaa. Pikkarainen on onnistunut erinomaisesti hyödyntämään koko valmennustiiminsä vahvuuksia, valmennustiimin, johon kuuluvat mainitun Lehtolan lisäksi Joonas Tanska , Jukka Jalosen Leijonien esikunnassakin vaikuttava Janne Hietaniemi ja fysiikkakoutsi Mikko Tolvanen .

Elmeri Elo / All Over Press

Tänään HPK kohtaa Jukurit. On jännittävää, että jo tässä vaiheessa kautta aletaan pelata ikään kuin kuuden pisteen otteluja. Kuudentena olevalla Jukureilla on pelattuna 34 peliä ja niistä komeat 58 pistettä. Kerho on sarjataulukon yhdeksäs, se on pelannut 32 ottelua ja sillä on 52 pistettä.