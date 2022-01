Sihvonen: Köyhän miehen Pekka Virta -kiekko oli viedä SM-liiga-joukkueen turmioon – mädän omenan poistaminen korista loi pohjan virkistymiselle

En koskaan tee ”ennustuksiani” näkemättä joukkueelta harjoituspelejä. Harjoituspelien pelitavallinen korrelaatio on vahva sen kanssa, miten joukkue tulee pelaamaan sarjapeleissä. Tästä poikkeuksia ovat melkeinpä aina ainoastaan sarjan noviisipäävalmentajat – kuten tällä sesongilla Ville Peltonen ja Olli Jokinen – joita SM-liigan meidän pelin Siperia ei ole vielä opettanut. No, nyt HIFK ja Jukuritkin ovat tässä mielessä aika lailla ruodussa. Mutta se Lukko!

Siinä sentään osuin oikeaan, että Lukolla on kasassa jälleen todella vahva joukkue, siitä raumalaisten urheilujohtaja Kalle Sahlstedt oli pitänyt esimerkillisesti huolen; pelaajien taitotasosta Lukon menestys ei jää tällä mestaruuden jälkeiselläkään kaudella kiinni.

Tämä, miten Virtaselle oli käydä päävalmentajana köpelösti, kun hän ei antanut Lukolleen omaa leimaansa heti kättelyssä, on harvinainen mestaruuskrapulan muoto, mutta ei kuitenkaan tapauksena ainoa laatuaan.

Elmeri Elo / All Over Press

Elmeri Elo / All Over Press

Osaan ja muistan syksystä 2002 pitäen jokaisen liigajoukkueen päävalmentajan pelitavan ja pelitavallisen prosessin, minulla on niistä muistiinpanot.

Juuri nyt Lukko pelaa enemmän Virtasen näköistä lätkää, mutta silti siinä on määrättyjä hyviä elementtejä tähteellä myös Virran pelitavasta. Nostan siitä esimerkiksi tietyt pelaamisen hetket, jolloin Lukko suojelee tulostaululle hankkimaansa johtoaan pelaamalla kiekkokontrollia.

Vaan samaan hengenvetoon annan isot pisteet siitä sekä Sahlstedtille että Virtaselle, että he päättäväisesti panivat tähtipelaaja Kristian Pospisilin kilometritehtaalle tai oikeammin lähettivät Davosin suuntaan Lukosta itsenäisyyspäivän tienoilla. Luotiinko siinä pohjaa Lukon virkistymiselle ja uudelle alulle ja edessä olevalle upealle voittoputkelle? Kyllä vain luotiin!

Pospisilin sopimuksen purkamisen jälkeen Lukko hävisi vielä yhden pelin, mutta seuraavat yhdeksän se on voittanut. Jääkiekkoilu on joukkuepeli. Voittavassa joukkueessa jokaisen pelaajan on tiettyyn tiukkaan mittaan asti taivuttava elämään ja olemaan kollektiivin ehdoin. Pospisilin lähettäminen Davosiin vei Lukolta kosolti yksilötaitoa, mutta samalla se vahvisti joukkuetta.