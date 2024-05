Vantaa aikoo muistaa Viertolan koulun sankariopettajaa

– Esitutkinnassa on selvinnyt myös, että tekijän aikomus on ollut kohdistaa tekonsa useampaan kuin kolmeen henkilöön.

– Opettajan toiminta on ollut kylmähermoista ja päättäväistä, sanoo Särkkä.

Opettaja ei halua julkisuutta

Sitä, millainen huomionosoitus on suunnitteilla, Kalo ei vielä kerro.

Luokkatila palaa normaalikäyttöön syksyllä

Viertolassa on Kalon mukaan päästy viime viikkoina jatkamaan koulunkäyntiä lähes normaalisti.

– Lapset pääsevät tilanteista eteenpäin nopeasti. Nykyhetki ja tulevat hetket menevät lasten maailmassa edelle. Suurin osa koulun noin 800 oppilaasta on jo päässyt hyvin normaalielämään.

– Luonnollisesti tapahtumien keskiössä olleilla tilanne on toinen. Myös henkilöstöllä on vaihtelevampi tilanne; osa päässyt hyvin normaaliarkeen ja osalla on perustellusti tiukempi tilanne ja tarvetta tukeen, Kalo kertoo.