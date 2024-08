Sienisato on jäämässä etelässä ja pohjoisessa tavallista niukemmaksi – kantarelleja riittää

Sienikausi on alkanut tänä vuonna Etelä- ja Pohjois-Suomessa tavallista myöhemmin, kertoo Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Marttojen toiminnanjohtaja ja kauppasienineuvoja Tuija Biskop .

Biskopin mukaan kausi vaikutti pohjoisessa olevan aluksi jopa hieman tavanomaista edellä, mutta erityisesti tattien osalta on nyt jääty jälkeen pitkin Suomea.

– Normaalisti tähän aikaan on poimittu jo reilusti tatteja, mutta tällä hetkellä niitä on näkynyt hyvin vähän. Samoin rouskuja on näkynyt vasta ihan muutamia.