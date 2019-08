Sienikesä jäänyt toistaiseksi ankeaksi: "Vain yksittäisiä sieniä on noussut"

Tähän asti sienikesä on ollut niiden ystäville ankea.

– Maasto on ollut harvinaisen tyhjä. Vain yksittäisiä sieniä on noussut, tutkija linjaa.

Hyvälle tai edes keskinkertaiselle sienivuodelle on Jalkasen mukaan ominaista se, että eri sienilajien sadon määrät vaihtelevat vuosittain. Kuivina kesinä vaihtelu ei toteudu: kaikki sienilajit jäävät vähiin.

Ukkoskuurot turhia sienille



Elokuun puolivälistä alkaen sää on kuitenkin suosinut sienien kasvua.

– Nyt on sadellut viikon päivät. Potentiaalia on vielä siihen, että sieniä tulisi. Tällä hetkellä on hyvä myös se, että yöt ovat olleet lämpimiä.