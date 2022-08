Siansaksaa huvikseen suoltava ruokalähetti todistaa videoillaan, ettei kukaan oikeasti kuuntele häntä

Kujeilevan lähetin Will Unsworthin, 28, videoita tämän asiakaskohtaamisista on katsottu miljoonia kertoja TikTokissa. Videoissa toistuu pitkälti sama kaava, Will saapuu toimittamaan pakettia asiakkaalle ja puhuu täyttä siansaksaa. Hänen mukaansa videot todistavat, ettei kukaan kuitenkaan kuuntele, mitä ruokalähetillä on sanottavaa.