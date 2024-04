Shoigu ja Ranskan puolustusministeri soittelivat – nyt kiistellään, mitä Ukrainasta sanottiin

Ranskan puolustusministeri Sebastien Lecornu on keskustellut puhelimessa Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa. Kyseessä oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 2022 lokakuun, kun ministerit keskustelivat.

Puhelun sisällöstä on kuitenkin erimielisyyttä. Venäjä kertoi, että puhelussa olisi ilmaistu "valmiutta dialogiin Ukrainan tilanteesta". Ranskalaislähde puolestaan kiisti AFP:lle, että tällainen olisi noussut ministerien välisessä keskustelussa esiin.

Nato-maa Turkki ehdotti viime kuussa, että se voisi toimia uudelleen paikkana neuvotteluille osapuolten kesken. Ukraina on kuitenkin todennut, ettei se neuvottele suoraan Venäjän kanssa. Turkki johti rauhanneuvotteluja vain viikkoja sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa vuonna 2022. Neuvottelut eivät johtaneet mihinkään lopputulokseen.

– Ranska jatkaa Ukrainan tukemista niin pitkään ja niin intensiivisesti kuin on tarpeen maan taistellessa sen vapaudesta ja suvereniteetista, jotta Eurooppaan palautuu rauha ja turvallisuus, Ranskan puolustusministeriö kertoi.

Shoigulta varoitus Macronin puheista

Ranska tuomitsi myös terrori-iskun, jossa kuoli yli 140 ihmistä Moskovan alueella viime kuussa. Terroristijärjestö Isis kertoi olevan vastuussa konserttisalin iskusta. Lecornun kerrotaan sanoneen Shoigulle, että Ranska on aina valmis taistelemaan terrorismia vastaan ja että maa on valmis "lisäämään keskusteluja uhan torjumiseen mahdollisimman tehokkaasti".

Ranskassa on tehty useita terrori-iskuja vuosien varrella ja maalla on huoli tulevien Pariisin olympialaisten turvallisuudesta. Ranska on pyytänyt liittolaismaitaan lähettämään tuhansia turvallisuusjoukkojensa jäseniä olympialaisten turvallisuuden takaamiseksi.