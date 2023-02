Yhdysvallat varoittaa Kiinaa tukemasta Venäjää – MTV Uutiset seuraa sotaa

Venäjä iskenyt ohjuksin ympäri Ukrainaa varhain torstaiaamuna

Britannia: Venäjän koko armeijasta 97 prosenttia sotii Ukrainassa

Ukraina: Venäjä on menettänyt jo yli 140 000 sotilasta

Ukrainan mukaan Venäjä on aloittanut suurhyökkäyksen Itä-Ukrainassa

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022

7.25: Yhdysvallat varoittaa Kiinaa Venäjän tukemisesta

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken varoitti Kiinan huippudiplomaatti Wang Yita siitä, että sillä on seurauksia, jos Kiina antaa materiaalista tukea Venäjän hyökkäyssodalle. Varapresidentti Kamala Harris totesi taas, että kiinan tuki Venäjälle palkitsisi aggressiosta.

Wang vastasi, että Kiina ei sen enempää seiso toimettomana kuin lietso liekkejä, ja vakuutti maan jatkavan rauhan ja dialogin peräänkuuluttamista.

7.20: Hollanti karkottaa useita venäläisdiplomaatteja, syyttää vakoilusta

Hollanti on päättänyt karkottaa useita venäläisiä diplomaatteja, kertoo maan ulkoministeriö. Karkotettavia syytetään vakoilusta diplomaattisen koskemattomuuden suojissa.



Osana karkotuspäätöstä Hollanti ilmoitti, että Venäjän on suljettava kaupallinen edustustonsa Amsterdamissa.



Hollannin päätös on tuorein käänne maiden välisessä nokittelussa. Hiljattain Venäjä kieltäytyi myöntämästä viisumeja hollantilaisille diplomaateille, jotka työskentelevät Moskovan suurlähetystössä ja Pietarin konsulaatissa. Hollanti joutuu maanantaina sulkemaan Pietarin konsulaatin henkilöstöpulan vuoksi.

23.06: Macron toivoo Venäjän tappiota, mutta ei halua että Venäjä murskataan

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo, että haluaa Venäjän häviävän Ukrainan sodan, mutta ei Venäjän joutuvan "murskatuksi."

Macron puhui asiasta kahden ranskalaislehden JDD:n ja Le Figaron sekä ranskalaiskanava France Interin yhteishaastattelussa. Macron on ennenkin ollut kannanotoissaan Venäjän suhteen pehmeämpi kuin esimerkiksi Yhdysvaltain, Britannian ja Puolan hallinnot, mistä hän on saanut myös kritiikkiä.

Presidentti oli ennen haastatteluaan esiintynyt Münchenin turvallisuuskonferenssissa, jossa hän kehotti Ukrainan liittolaisia lisäämään tukeaan maalle ja kertoi Ranskan olevan valmis pitkittyneeseen konfliktiin.

– Haluan Venäjän häviävän Ukrainassa, ja haluan Ukrainan pystyvän puolustamaan itseään, Macron sanoi.

– Olen vakuuttunut että lopulta tämä ei ratkea sotilaallisesti, presidentti jatkoi ja ennakoi, ettei kumpikaan osapuoli kykene kiistattomaan voittoon.

22.43: ISW: Venäjä ei toimita enää Wagnerin palkkasotilaille aseita – informaatiosota käynnissä

Ukrainan sotaa seuraava ISW (Institute for the Study of War) arvelee, että palkkasotilasryhmä Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhin on aloittanut informaatiosodan Venäjän perinteisiä asevoimia vastaan.

Torstaina julkaistulla videolla Wagnerin joukot valittivat, että heille ei ole toimitettu tykistön tarvikkeita. Eilen Wagnerin taistelijat julkaisivat videon huoneesta, jossa näkyy ryhmän kuolleita taistelijoita. Videolla puhuva taistelija sanoo Wagnerin menettävän satoja sotilaita päivässä, koska heille ei toimiteta aseita, ammuksia tai muita tarvikkeita.

ISW:n mukaan Wagnerin syytöksissä pyritään horjuttamaan Venäjän asevoimia ja syyttämään asevoimia ryhmän epäonnistumisista.

21.22: Unkarin pääministeri varoittaa Eurooppaa ajautumasta sotaan Venäjän kanssa

Unkarin pääministeri Viktor Orban sanoo, että Unkari aikoo pitää yllä taloussuhteita Venäjään Ukrainan sodasta huolimatta. Orban puhui asiasta vuotuisessa kansakunnan tilaa käsittelevässä puheessaan Budapestissa.

Orban myös varoitti Eurooppaa ajautumasta suoraan konfliktiin Venäjän kanssa.

Unkari on tapansa mukaan vetänyt epämääräistä linjaa Venäjän hyökkäyssodan suhteen. Yhtäältä Orban on tuominnut hyökkäyksen Ukrainaan ja Unkari on ollut mukana EU:n pakotepaketeissa Venäjää kohtaan, mutta toisaalta Unkari on kieltäytynyt tukemasta Ukrainaa aseellisesti ja pyrkinyt ylläpitämään suhteita myös Kremliin.

18.04: Ukrainan ulkoministeri: Ukraina on Putinin henkilökohtainen pakkomielle

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoo, että hän haluaa lopettaa sodan eikä hän halua olla vanha, kun sota on ohi. Hän sanoo tilanteen olevan vaikea niin kauan kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin on vallassa.

Ulkoministerin mukaan Ukraina on Putinin henkilökohtainen pakkomielle.

Kuleba sanoo mahdollisuuksien ajan koittavan, kun Putinin tilalle tulee uusi johtaja. Hän kuitenkin lisäsi, ettei voi ennustaa milloin se tapahtuu.