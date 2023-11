Shh! Tämä on tabu, tästä ei saa puhua – Pajun tarina

Näin Huuska kirjoitti sähköpostissaan:

"Detransitio ei ole kaikkien mielestä arka aihe. Moni toivoo, että detransitiosta puhuttaisiin enemmän ja monipuolisemmin tavalla, joka voisi lieventää ennakkoluuloja sekä detransition läpikäyviä että transitiossa olevia ihmisiä kohtaan.

Joillekin se on arka aihe siksi, että detransitio-keskustelua on toisinaan käytetty aseena transihmisiä vastaan, kiusaamisen, väheksynnän, hengellisen väkivallan ja disinformaation levittämisen välineenä.

Joillekin detransitio on triggeröivä aihe siksi, että psykiatristen hoitosysteemien huoli detransition mahdollisuudesta on pitkittänyt transihmisten ja ei-binääristen ihmisten hoitoprosesseja jopa vuosilla ja vaikeuttanut hoidon saantia.

Detransitiossa ei tavallisesti ole kyse ei ole siitä, että lakkaisi uskomasta transihmisten olemassaoloon, vaan itseymmärryksen kasvusta oman elämän suhteen ja sen arvioimisesta uudelleen, mikä on itselle hyväksi.

Setan Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua ja vertaistukea myös detransitiossa oleville. Jos tarvitsee henkilökohtaista tukea tai neuvontaa voi varata keskusteluajan sähköisen ajanvarauksemme kautta, soittaa tai lähettää sähköpostia.

Tukimuoto voi olla myös yksilöchat nimimerkillä. Kaikki työmme on asiakaslähtöistä ja jokainen itse määrittelee, mihin asioihin hän kaipaa tukea. Vertaiskeskustelupalvelumme kautta voi saada yhteyden koulutettuun vertaistukihenkilöön, joka voi jakaa omia kokemuksiaan detransitioon liittyen. On olemassa sekä suomalaisia että kansainvälisiä keskustelufoorumeita, joita ylläpitävät detransitiossa olevat ja joihin voi liittyä.

Sukupuoli-identiteetin tutkimuksen poliklinikoilla arvioidaan ja hoidetaan myös detransitiota tarvitsevia. Siellä osataan arvioida, mitä lääketieteellisten hoitojen peruuttamiseksi on tehtävissä.

Meillä on aiheeseen liittyvät infosivut täällä.

Kirurgiaan liittyvää neuvontaa ja faktatietoa toivotaan hyvin yleisesti enemmän kuin sitä on saatavilla nykyisessä sukupuolidysforian hoidossa. Osa toivoo infon saamista myös siihen vaiheeseen, kun hän vasta harkitsee sukupuolen korjaushoitoa.

Lääkärilehdessä vuonna 2022 julkaistussa Kärnän, Dasin, Uusi-Mäkelän ja Mikkolan artikkelissa kerrotaan detransition läpikäyviä olevan eri maissa tehdyissä tutkimuksissa 0,67 – 3,8 prosenttia sukupuolen korjaushoitoa saaneista.

Detransition läpikäyneiden identiteetit voivat olla monen laisia. Esimerkiksi osa kokee edelleen olevansa transihmisiä tai ei-binäärisiä ihmisiä, osa on sateenkaarevia, osa on cissukupuolisia. Osa ei pidä sukupuolta tai seksuaalisuutta tärkeänä itsemäärittelylleen tai identiteetilleen.

Elämäntarinoiden moninaisuus ei aina tule keskustelussa esille, eikä myöskään resilienssi, jota voi syntyä detransition läpi käyneille, kuten vahvistunut itsetuntemus ja itseluottamus.

Detransitio on moninainen ilmiö ja eri ihmisillä on siitä erilaisia kokemuksia. Detransitio on osa kasvutarinaa ainutkertaiseksi itsekseen. On mahdollista arvostaa yhtä aikaa sekä transitioituvia että detransitioituvia ihmisiä.

Syitä detransitiolle voi olla monia. Jotkut arvioivat uudelleen sukupuoli-identiteettiään tai dysforian merkitystä heille. Tärkeä syy on, että transitio ei tunnukaan omalta tai ei helpota dysforiaa omalla kohdalla.

Sukupuolidysforia tarkoittaa sukupuoliristiriidan aiheuttamaa kokonaisvaltaista pahan olon tunnetta. Kehodysforialla tarkoitetaan vierauden, ahdistuksen ja inhon tunteita, jotka kohdistuvat kehon sukupuolitettuihin piirteisiin.

Terveysongelmat, sosiaaliset paineet, transfobinen elinympäristö, tuen ja voimavarojen puute edetä transitiossa, epämukava olo kehossa tai uusissa sosiaalisissa rooleissa, pettymykset hoitojen vaikutuksiin, elämänfilosofian muutoksen voivat vaikuttaa.

Osa huomaa androgynian riittävän itselleen ja ettei kaipaakaan mies- tai naistyypillisten piirteiden vahvistamista tai identiteetti tarkentuu esimerkiksi queeriksi tai fluidiksi (sukupuolijoustavaksi).

Jos syy on voimavarojen puute ja vähemmistöstressi, detransition jälkeen voidaan päätyä uudelleen transitioitumaan myöhemmin – koska tarve transitioon on yhä olemassa.

Myös transitioon edelleen liittyy ennakkoluuloja, sitä on joutunut sosiaalisesti perustelemaan itselleen ja muille. Silloin voi olla haastavaa myöntää itselleen, että transitio ei olekaan ollut oikea ratkaisu itselle. Jotkut ovat kokeneet, että hoitosysteemi, jossa on todistettava sukupuoli-identiteettinsä, vaikeuttaa itsetutkistelua.

Todistamisen paineissa oli vaikeampi olla rehellinen itselleen. Jotkut puolestaan olisivat kaivanneet psykiatrisesta hoitosysteemistä enemmän neuvontaa ja tietoa liittyen kasvuhistoriansa vaikeiden kokemusten aiheuttamiin oireisiin. Silloin he olisivat voineet harkita muita hoitoja, jotka jälkikäteen ajatellen olisivat olleet heille sopivampia."