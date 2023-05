Helsinki Priden päätös sai Twitterin kuhisemaan – "Vielä on epäselvää, miten se edistää vähemmistöjen oikeuksia"

– Päätöksestä hyötyvät ainakin Pridea vastustavat tahot, mutta vielä on epäselvää, miten se edistää vähemmistöjen oikeuksia, Vuorelma tviittaa.

Kokoomuksen kansanedustajan Matias Pajulan mielestä kokoomus on jo tehnyt Pride Helsingin vaatimia "aktiivisia tekoja" yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon eteen.

Tviittaaja: Pride ei ole "pinkkipesua"

Helsinki Pride -yhteisö itse on perustellut päätöstään Twitterissä laajalti.

– Ymmärrämme, että eri puolueiden sisällä on henkilöitä jotka ovat tehneet tärkeää työtä sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämiseksi, mutta kumppaninamme toimivat puolueen sitoutuminen ihmisoikeuksien edistämiseen ei voi olla kiinni näiden henkilöiden äänestyspäätöksestä, yhteisö avaa tviitissään .

Osa tviittaajista on asettunut tukemaan Priden päätöstä. Esimerkiksi vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsän avustaja Coel Thomas on sitä mieltä, ettei kokoomuksen pitäisi yllättyä päätöksestä, koska se on ensin lähtenyt hallitusneuvotteluihin perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kanssa. Kaikki perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kansanedustajat äänestivät translakia vastaan.