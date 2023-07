Noel Lonka on ollut virallisesti mies nyt kaksi kuukautta – Puolustusvoimat määräsi jo kelpoisuustarkastukseen: "Kaikki vaikutti olevan valmiina"

Aluetoimiston järjestämä tarkastus sekä palveluksesta päättäminen Aluetoimisto voi tehdä päätöksen asevelvollisen palveluskelpoisuudesta, jos: 1) asevelvollinen on jäänyt saapumatta kutsuntaan; 2) asevelvollinen on määrätty tarkastukseen 10 §:n 2 momentin mukaisesti; 3) asevelvollisen palveluskelpoisuus on muuttunut kutsunnan ja varusmiespalvelukseen astumisen välisenä aikana taikka varusmies- tai kertausharjoituspalveluksen jälkeen; tai 4) asevelvollinen on 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö. Ja vielä ote hallinnollisesta määräyksestä aluetoimistoille, minkä Puolustusvoimat antoi vastauksena MTV Uutisille. ”Ennen 30 ikävuotta mieheksi muuttuneet Kun henkilön sukupuolen vaihdos on vahvistettu 18 ja 29 ikävuoden välillä, tulee henkilölle asevelvollisuuden lisäksi varusmiespalvelusvelvollisuus. Henkilön tiedot tulevat asevelvollisrekisteriin väestörekisteristä. Aluetoimisto kutsuu tai määrää hänet aluetoimiston järjestämään tarkastukseen, jossa hänen palveluskelpoisuutensa arvioidaan ja tehdään sen mukaiset päätökset. Edelleen esimerkiksi siviilipalvelukseen hakeutuminen on henkilölle mahdollista samoin edellytyksin kuin muillekin miehille.” Vielä yksi MTV Uutisten esittämä kysymys. Onko sukupuoltaan korjanneita myös kutsunnoissa? – Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen. Sukupuolensa juridisesti korjanneet asevelvolliset osallistuvat oman ikäluokkansa mukana kutsuntoihin, mikäli henkilö on korjannut sukupuolensa ennen täysi-ikäisyyttä, kerrottiin MTV uutisille Puolustusvoimista.