Analyysi: Yhdysvaltoja ärsyttää sosialistinen Venezuela, jonka elämänlankoja ovat Putin ja Kiina – jos Maduro kaatuu, jääkö lainasaatavia tulematta ja loppuvatko asekaupat?

Valtavat öljyvarat bolivariaanista sosialismia johtotähtenään pitävän valtion maaperässä on Washingtonin näkökulmasta uhkatekijä.

Se on pitänyt Latinalaista Amerikkaa takapihanaan 1800-luvulta lähtien, huolimatta parin viime vuosikymmenen poliittisista ja taloudellisista muutoksista.

Donald Trump on tehnyt paljon, niin maahanmuuttolinjauksellaan kuin rasistisella retoriikallaan, nostaakseen gringo-vastaisuutta alueella, missä tätä henkeä on jo historiallisesti paljon varastossa.

Chávez ja Maduro kumppaneita etsimässä

Viime aikoina hanke on hiipunut, kun vaalit ovat muissa maissa muuttaneet poliittista väriä presidentinpalatseissa.

Naapuriliittolaisia enemmän voimavaroja on Venäjällä ja Kiinalla, ja ne ovat osaltaan pitäneet pystyssä taloudellisessa ja sosiaalisessa kaaoksessa olevaa Venezuelaa.

Moskova eli presidentti Vladimir Putin on pyrkinyt rakentamaan suhteita Venezuelaan jo vuosia. Se on sijoittanut maan öljysektorille ja myynyt aseita. Venäjän asevoimat, sota-alukset ja -lentokoneet ovat matkanneet Atlantin yli tervehtimään liittolaistaan.

Kiina puolestaan tarvitsee Venezuelan öljyä, ja se on lainannut kymmeniä miljardeja dollareita rahaa, usein öljytoimituksia vastaan. Vaikka molempia maita johdetaan ainakin nimellisesti sosialistisesti, Kiinan mielessä on ideologiaa enemmän käytännöllisyys ja strateginen visio.

Moskovalla pitkä suhde Latinalaiseen Amerikkaan

Moskovalle Latinalainen Amerikka on tuttu jo Neuvostoliiton ajoilta. Aatteellisia kumppaneita löytyi niin Kuubasta kuin Nicaraguasta. Jalansijaa Latinalaisessa Amerikassa pitävä Venäjä ei ole unohtanut vanhoja kumppaneitaan kommunismin kaatumisen jälkeenkään.

Aatteellisesti Chávez ja Maduro ovat kuin eri planeetalta Putinin kanssa. Yhteistä on vihollinen.

Venezuela on yksi harvoista maista, jotka ovat tukeneet Venäjää YK:ssa esimerkiksi Krimin miehitykseen liittyen. Chávez ja Maduro ovat vierailleet yhteensä lähes kymmenen kertaa Moskovassa.

Venäjä on pyrkinyt lähentymään Venezuelaa myymällä aseita ja sijoittamalla maan rapistuneeseen öljyinfrastruktuuriin.

Suhteiden lämmitteleminen alkoi vuonna 2005, kun Venäjä myi aseita ja myönsi lainoja Chávezille, analysoi yhdysvaltalainen Carnegie Endowment for International Peace (Ceip) raportissaan viime vuonna.

Venäjältä asekauppoja ja tukea öljysektorille

Sen jälkeen sotilasyhteistyö on tiivistynyt, vaikka Venäjän resurssit tukea Venezuelaa ovat huomattavasti vähäisemmät kuin Kiinan.

Venäjän ilmavoimien ydinpommittajia on käynyt Venezuelassa. Muun muassa ydinkäyttöinen lentotukialus Pietari Suuri on purjehtinut Karibialle ja harjoitellut yhdessä Venezuelan asevoimien kanssa. Ei mittavaa ja säännöllistä yhteistyötä, mutta neulanpistoja kohti Yhdysvaltoja.

Ceip:n mukaan vuosien 2012-17 Venezuelan ostamista aseista 69 prosenttia on venäläisiä: lentokoneita, ohjusjärjestelmiä, taisteluhelikoptereita, panssarivaunuja ja muuta kalustoa.

Venäjän kauppa koko Latinalaisen Amerikan maiden kanssa on kasvanut prosentuaalisesti merkittävästi reilun vuosikymmenen kuluessa, mutta dollareissa se on yhä hyvin pientä Kiinaan ja Yhdysvaltoihin verrattuna.

Venäläinen valtiojohtoinen Rosneft-yhtiö on sijoittanut Venezuelan öljy- ja kaasuntuotantoon useita miljardeja dollareita. Lisäksi Venäjä on maksanut etukäteen useita miljardeja dollareita Venezuelan raakaöljystä.

Maksaako Venezuela velkansa takaisin?

Suhteissa on myös epävarmuutensa. Venezuelan talous on niin rikki, että sen kyky maksaa lainojaan takaisin on heikko. Venäjä joutui toissa vuonna lykkäämään Caracasille myöntämänsä lainan takaisin maksua useilla vuosilla. (Tämä tiedetään myös Kiinassa.)