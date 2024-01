Sexmanen UMK-biisi julki – näin reagoi yleisö: "Ainakaan tämä ei ole..."

Useat kommentoijat sekä Suomesta että ulkomailta ovat kehuneet Sexmanen kisaviisua. Monet ulkomaiset viisukansalaiset hehkuttavat erityisesti sitä, että mukana on jälleen kerran suomenkielistä musiikkia.

– Hurraa sille, että mukana on suomenkielisiä kappaleita! Mielestäni heidän pitäisi tehdä niin joka vuosi (ja tekevätkö myös?). Viime vuonna Cha cha cha oli loistava esimerkki siitä, miten äidinkielinen kappale voi päästä yhtä pitkälle kuin englanninkieliset kappaleet, ellei jopa pidemmälle.

– Kaksi ensimmäistä UMK-julkaisua ovat hyviä, mutta eivät mielestäni voittajamateriaalia. Luulen, ettei oma suosikkini ole vielä tullut. Odotan innolla, mitä on tulossa.

– Kertosäkeestä vain puuttuu voimaa, mutta kappale on aidosti hyvä. Ja moderni, tällä kertaa.

– Uuden aallon räppärinä tunnetun Sexmanen musiikissa on kuultu monenlaisia vaikutteita. Tällä kertaa vahvalla koukulla avaava Mania ottaa vaikutteita isosta rock-soundista huipentuen eeppiseen kitarasooloon. Max Senen musiikin vahvuuksia on aina ollut aitous ja rehellisyys. Tämä kuuluu myös tässä intensiivisessä biisissä, joka on kuin luotu isoille areenoille.