Näin MTV:n viihdetoimitus kuvailee One Morning Leftin UMK-kappaletta: "Nyt on viisuhuumaa!"

MTV:n viihdetoimitus kertoo mielipiteensä viidennestä UMK-finalistin kappaleesta.

Viides Uuden Musiikin Kilpailussa vuonna 2025 kisaava kappale julkaistiin keskiviikkona 15. tammikuuta. Metalcore-yhtye One Morning Left havittelee paikkaa Euroviisuissa kappaleellaan Puppy.

Humoristinen kappale on herättänyt yleisössä positiivisen hämmentyneitä tunteita.

Tätä mieltä kappaleesta ovat MTV:n viihdetoimittajat:

– Tämä oli ensimmäinen UMK-biisi joka jäi päähän soimaan. Potentiaalia on ja varmaan vakuuttaa yleisöä entisestään live-esityksen myötä. Pääsisi varmaan finaaliin Baselissa mutta en kuitenkaan usko, että ihan voittoon asti riittäisi. - Aino Haili

– Hämmentävän erilainen, mutta myös hämmentävän hyvä. Tarttuva ja vauhdikas kappale! Olipa mukaan saatu tanssikin, jota yleisö voi jammailla. Tosi paljon erilaisia elementtejä, joten tylsää ei tätä kuunnellessa ainakaan tule! - Teresia Jokinen

– No nyt on viisuhuumaa! Euroviisuissa on viime aikoina menestytty raskaammalla musiikilla, miksipä ei siis nytkin. Kuulen kappaleessa todella paljon yhtäläisyyksiä Käärijän biisiin It's crazy, it's party – eikä ihme, sillä molempien biisien taustalla on sama tuottajavelho Kiro! - Alisa Lahtinen

– Tällaiset hokemat usein toimivat viisuissa. Itselleni liian aggressiivinen, vaikkakin menevä kappale. Puppy saa suloisuuspisteet myös koiraihmisiltä. Saattaisi päästä viisuissa finaaliin, mutta ei välttämättä kärkisijoille. - Jari Peltola

– Tämä kappale erottuu tähän mennessä julkaistujen UMK-biisien joukosta selkeästi. Kappale paranee, mitä enemmän kuuntelukertoja tulee. Jos lavashow ja esitys ovat yllätyksiä täynnä, voi paikka viisuista kilahtaa yhtyeelle. - Silja Välske

– Nyt tuli ainakin biisi, mikä erottuu muista ja sehän on tarkoitus. Kappale ei mene omalle soittolistalle, mutta odotan innolla kuulevani tämän livenä Nokia Arenalla. Ainakin bändi on lupaillut showta, jollaista ei ole koskaan aikaisemmin tehty. - Katja Lintunen

– Jytisee! Tämä on vähän kuin Blind Channelin ja Käärijän lovechild. Biisi erottuu massasta ja näen, että tämä saa aikaan kunnon bileet liveyleisön keskuudessa. Kuitenkin jo ensimmäisen kuuntelukerran jälkeen sain yliannostuksen Puppy-sanasta. - Alexia Tänav

Torstaina 16.1. julkaistaan toisiksi viimeinen UMK-kilpailukappale, Goldielocksin Made of.

Kaikki UMK-finalistit ovat vieraana Huomenta Suomessa kappaleidensa julkaisupäivänä.