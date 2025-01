Kolmas UMK:n finalistibiisi uunista ulos – kuulijoiden mielipiteet jakautuivat: "Euroviisu-kamaa tämä ei tule olemaan"

Costeen UMK-kappale ei ole aivan vakuuttanut viisukansaa.

Vuoden 2025 Uuden Musiikin Kilpailun finalistien kilpailukappaleet ja niiden musiikkivideot julkistetaan arkipäivisin yksi kerrallaan 9.–17. tammikuuta. Kolmantena kappaleena julkaistiin maanantaina 13. tammikuuta artisti Costeen Sekaisin.

Youtubeen ladatun musiikkivideon kommenttikentässä useat ovat todenneet, ettei kappale vakuuta. Sitä ovat kommentoineet niin kansainväliset viisufanit kuin kotimaiset kuulijat.

– Tulee mieleen taas onko tämäkin otettu mukaan vaan nimen vuoksi? Vaikea uskoa, ettei 500 biisin joukossa olisi jotain parempaa ja mielenkiintoisempaa kuin tämä.

– Näin Costeen fanina odotan innolla tätä biisiä, mutta Euroviisu-kamaa tämä ei tule millään olemaan.

– Alku kuulostaa Costeen omalta soundilta ja sitten kertsi kääntyy duurivoittoiseksi radiopopiksi, joka latistaa tunnelman ja vie mielenkiinnon. En ole ennen UMK:ta kuullut hänen biisejään ja aloin kuuntelemaan niitä mielenkiinnolla, ja olin todella myyty hänen soundistaan ja energiastaan, joka on täysin eri kuin tässä biisissä.

Kansainvälinen viisuyhteisö epäilee myös sitä, että kyseisellä kappaleella päästäisiin viisuissa pitkälle.

– En usko, että tämän pitäisi mennä Euroviisuihin, mielestäni se ei pärjäisi siellä, mutta todellakin löytää paikkansa omilla soittolistoillani, se on juuri tyyliäni. Se ei ole ensimmäinen Costeen kappale soittolistoillani, löysin hänen musiikkinsa 3 kuukautta sitten ja rakastuin!

– Tämän kappaleen promotoitiin olevan potentiaalisesti iso hitti Suomessa. En näe sitä. Se on ihan ok, vähän keskilinjaa. Se hyötyisi isommasta kertosäkeestä. Tiedän, että UMK:lla on myös sisämarkkinatarkoitus, mutta on turhaa ottaa näin lattea kappale kilpailuun, jossa on vain 7 kappaletta.

Toisaalta myös niitä, jotka ovat kappaleesta vakuuttuneet, löytyy.

– Taas yksi hyvä kappale UMK:ssa! Tämä on mahdollisesti upea livenä.

– Tosi hyvä biisi, vaikka aluksi epäilin! Ei haittaa jos edustaisi meitä.

– Tämä biisi hittaa, kiitos Costee.

UMK:n finalistit julkistettiin 8. tammikuuta. Suomen euroviisuedustajan paikasta kamppailee tänä vuonna seitsemän artistia: Neea River, Nelli Matula, Costee, Viivi, One Morning Left, Goldielocks sekä Erika Vikman. Kisan finaali käydään Tampereen Nokia Arenalla 8. helmikuuta.

Euroviisut järjestetään Sveitsin Baselissa 13.-17. toukokuuta.