Seuraaja mystiselle Oumuamualle? Tähtienväliseksi vierailijaksi epäilty Borisov saattoi saapua aurinkokuntaamme ulkoavaruudesta

Komeetaksi epäilty kappale on nimetty Borisoviksi. Teknisempi nimi on C/2019 Q4.

Borisov on arviolta noin 20 kilometriä leveä ja kirkas taivaankappale. Tutkijat ovat arvioineet Borisovin olevan peräisin toisesta aurinkokunnasta. Tätä on päätelty muun muassa kappaleen lentoradasta, joka ei muistuta ympyrää.

Kyseessä on mahdollisesti toinen aurinkokuntamme ulkopuolelta saapunut taivaankappale lyhyen ajan sisällä. Asiasta on uutisoinut muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC .

Ensimmäisenä havaittuna tähtienvälisenä vierailijana on pidetty mystistä Oumuamua-kappaletta, joka täräytti aurinkokuntaamme viimeistään vuonna 2017, kun siitä tehtiin ensimmäinen havainto.

Sikarinmuotoinen Oumuamua on herättänyt runsaasti kiinnostusta, ja keskustelu kappaleen alkuperästä on äitynyt paikoin villiksi. Kappaleen on kuitenkin arveltu olevan luonnollista alkuperää.