Seuraa suorana kello 17.30: Tämä on koronavirustilanne Helsingissä juuri nyt – Jan Vapaavuori pitää tiedotustilaisuuden

Helsingissä on todettu viimeisten seitsemän päivän aikana 249 koronatartuntaa, kertoo Helsingin kaupunki. Neljäntoista päivän syklillä tartuntoja on 468, joten viimeisen viikon aikana koronatartuntojen määrän lasku on pysähtynyt tai jopa kääntynyt hienoiseen nousuun.